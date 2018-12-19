أكثر 10 أغانٍ عربية ناجحة في عام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( hiamag)

في 2018 حقق العديد من النجوم العرب بأغانيهم المنفردة وألبوماتهم نجاحاً باهراً ، والتي كان من أبرزها ألبومات المطربين الكبار شيرين وعمرو دياب وإليسا، بالإضافة إلى أغاني أخرى ناجحة من المطربين الشباب والممثلين مثل أحمد مكي ومحمد رمضان اليكم قائمة بأفضل 10 لهذا العام

1. محمد رمضان

الممثل محمد رمضان هو صاحب أكثر الأغاني جدلاً وشهرة على يوتيوب ومواقع التواصل في 2018، بعد ان طرح مجموعة من الأغاني حققت مشاهدات مرتفعة ولكن أكثرها جدلاً وشهرة كانت "نمبر وان" التي صارت لقباً وجملة شهيرة بعد الأغنية

2. أحمد مكي

نافس أحمد مكي أيضاُ بمجموعة من الاغاني من ألبومه الجديد ولكن ظلت أغنية "أغلى من الياقوت" هي الاكثر تأثيراً وشهرة على مواقع التواصل وبين الجمهور من أغانيه في 2018

3.عمرو دياب

النجم عمرو دياب كان من العلامات المميزة في عام 2018 بألبومه "كل حياتي" الذي ضم أغاني ناجحة وبمشاهدات مرتفعة أيضاُ، ومن أبرزها أغنية "يتعلموا" التي تداولها الجمهور والنجوم بكثافة في 2018

4.إليسا

إليسا أثارت ضجة كبيرة بأغنيتها "الى كل اللي بيحبوني" من ألبومها خاصة فيديو كليب الاغنية الذي كشفت معه عن تجربتها مع مرض السرطان وتعافيها منه، مما جعلها من أبرز الأغاني في العام وفي مسيرة إليسا أيضاُ

5. سميرة سعيد

رغم عدم تحقيق الأغنية لمشاهدات مرتفعة كبقية الأغاني المتواجدة في القائمة، إلا ان أغنية "سوبر مان" لـ سميرة سعيد كانت من أبرز انتاجات عام 2018 ومن أكثر الأعمال التي لاقت جدلاً وتفاعلاً على مواقع التواصل بسبب مضمونها المختلف والجريء

6.شيرين

تواجدت الفنانة شيرين عبد الوهاب في العام بألبومها "نساي" والذي عادت به بعد غياب طويل عن طرح الألبومات، وحقق كليب أغنيتها "نساي" ما يقارب 23 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن

7. تامر حسني

من مفاجآت 2018 أيضاُ هو نجاح المطرب تامر حسني في التواجد في المنافسة الغنائية بألبومه "عيش بشوقك" ولاقى فيديو كليب الأغنية تفاعلاً كبيراً ونسبة مشاهدة وصلت إلى 56 مليون مشاهدة

8. سعد المجرد

لا يزال المطرب سعد المجرد يحتفظ بأرقامه القياسية في نسب المشاهدة والاستماع على يوتيوب، وعلى الصدارة أيضاُ وتفوق بأغنيته "غزالي" التي طرحها هذا العام بعد مغادرته السجن للمرة الثانية، وحققت أكثر من 130 مليون مشاهدة

9.راغب علامة

من الأغاني المنفردة التي حققت نجاحاً كبيراً أيضاٌ أغنية "اللي باعنا" للفنان راغب علامة وتواجد بها في قوائم الأكثر تداولاً واستماعاً لفترة طويلة على مواقع الاستماع ويوتيوب والذي حقق عليه راغب علامة ما يقارب 40 مليون مشاهد لكليب الأغنية

10. أدهم سليمان

وأخيراً، مفاجأة 2018 أغنية "يا سمرا" للمطرب الصاعد أدهم سليمان ، والذي يعتبر أبرز الوجوه الغنائية الصاعدة في هذا العام بعدما حققت أغنيته انتشاراً كبيراً ونسبة استماع وصلت إلى 33 مليون مشاهد على يوتيوب

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