غرامة بـ 70 مليون دولار تلاحق أشهر ممثلة صينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أعلنت الممثلة الصينية المشهورة "فان بينغ بينغ" أنها تقاضت 10 ملايين يوان (1.3 مليون يورو) عن أربعة أيام عمل، علما أنها في الحقيقة تقاضت أكثر من ذلك بخمسين مليون يوان، وإثر ذلك، فتحت السلطات المالية تحقيقاً حول شركات تملكها، وبسبب تهربها الضريبي، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول، "أن سلطات الضرائب في الصين فرضت غرامة تزيد عن 479 مليون يوان (69.74 مليون دولار) بسبب التهرب الضريبي على نجمة الأفلام الأشهر في الصين "فان بينغ بينغ" وأمرتها برد ضرائب تزيد عن 255 مليون يوان.

وظهرت فان في فيلمي (المجهولون) "إكس من" و(الرجل الحديدي) "أيرون مان" اللذين يتابعهما أكثر من 62 مليون شخص على الإنترنت في الصين، وتوارت "فان" عن الأنظار في يونيو/ حزيران الماضي وسط أنباء عن أنها تخضع لتحقيق في تهرب ضريبي من صناعة السينما..

وأثار اختفاؤها تكهنات في الصين بخصوص مصيرها، من بينها أنباء عن احتجازها، وأضافت وكالة "شينخوا" أن "مكتب الضرائب في مقاطعة جيانغسو سلم قراراته إلى فان الأسبوع الماضي، ولم يصدر تعليق على الفور من الممثلة الصينية أو أحد ممثليها..

الجدير بالذكر أن للنجمة الصينية لقب آخر، هو صاحبة أغلى وجه في العالم، وذلك بعد كشف فاتورة لتأمين وجه "فان بينغ بينغ" على الإنترنت، بـ 100 مليون يوان، قصد الحصول على تعويضات ضخمة إذا تعرض وجهها إلى أي ضرر، فالنجمة الصينية تتمتع بملامح قوية ومميزة كالعينين الكبيرتين والبشرة البيضاء النقية والذقن البارزة والأنف الناعم..



مصدر الصورة (موقع 24.ae)



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