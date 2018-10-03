الإمارات تعلن عن إطلاق أوركسترا وطنية جديدة مطلع 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتفاءً بالتراث الغني والموسيقى والموهبة في البلاد، تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق فرقة أوركسترا وطنية جديدة بحلول العام المقبل.

الإعلان جاء على لسان نورة الكعبي ، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية التي تحدثت أمام نحو أربعة آلاف شاب إماراتي خلال منتدى الشباب الذي أقيم برعاية هيئة الشباب الاتحادية في أبوظبي يوم أمس الثلاثاء.

وذكرت الوزيرة الكعبي بهذه المناسبة أن ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل رصيدا ضخما للجميع ، مؤكدة أن الخطط جارية لاجتذاب الخبرات المحلية والدولية للتحضير لاطلاق الأوركسترا، والتي من المأمول أن تنطلق بحلول عام 2019.

وخلال المنتدى، تطرقت الكعبي إلى الشباب ومحاولة أن يكون لديهم فكرة واضحة عما يريد أن يخرج به من الحياة ، وكيف يمكن أن يعمل على تحسين صورة البلاد في الخارج.

كما أعلنت الكعبي على هامش المنتدى عن اطلاق أسبوع إماراتي في باريس ما يعزز ثقة وحضور دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية، مع تأكيدها على دعم أفكار ورؤى الشباب الإماراتي للتطوير وأهمية الحفاظ على الثقافة والتقاليد.

يذكر أن منتدى الشباب الذي نظمته هيئة الشباب الاتحادية، شهد مشاركة 17 وزيراً حكومياً ، حيث قدم كل منهم ندوة مختصرة عن أفكارهم حول مستقبل الإمارات.

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