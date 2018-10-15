ميغان وهاري بانتظار مولودهما الأول

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن قصر دوق ودوقة ساسكس أن ميغان ماركل حبلى في أسبوعها الثاني عشر تقريبا.



وقال القصر في بيان ”يُسعد سمو دوق ودوقة ساسكس الإعلانُ عن انتظارهما مولودا خلال ربيع 2019", هذا وسيكون المولود السابع في ترتيب ولاية العرش البريطاني.



وقال القصر في البيان ”يثمن صاحبا السمو الملكي الاهتمام الذي حظيا به من الناس في مختلف أرجاء العالم منذ زواجهما في مايو ويسعدهما أن يعلنا للجميع هذا الخبر السعيد"

وذاع الخبر بعد وقت قصير من وصول ميغان وهاري إلى استراليا في أول جولة خارجية لهما ستشمل أيضا نيوزيلندا وجزيرتي تونجا وفيجي بالمحيط الهادي.

وأقيمت مراسم زواج هاري، ابن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا، وميغان نجمة المسلسل التلفزيوني الأمريكي "سوتس" في قلعة وندسور مقر الملكة إليزابيث غربي لندن قبل خمسة أشهر وحظي بمتابعة كبيرة في أنحاء العالم.

وعاد هاري وميغان إلى قلعة وندسور لحضور زفاف الأميرة يوغيني ابنة عم هاري يوم الجمعة الذي حضره كبار أفراد العائلة المالكة, وقالت وسائل الإعلام إن الزوجين أبلغا بقية أفراد العائلة بنبأ الحمل خلال حفل الزواج.

اقرأ أيضا:

صالون مثير للجدل يتبنى "النمل" كآخر صيحات موضة الأظافر

