وفاة رائد الفضاء الأمريكي الشهير جون يونغ عن 87 عاما

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) وفاة رائد الفضاء الأمريكي الشهير جون يونغ وذلك عن عمر ناهز الـ 87 عاما في منزله بهيوستن في ولاية تكساس متأثرا بإصابته بمرض الالتهاب الرئوي

وكان يونج واحدا من أكثر رواد الفضاء انجازا في تاريخ برنامج الفضاء الأمريكي. فلقد قام برحلتين إلى الفضاء خلال برنامج جيميني التابع لناسا في منتصف الستينيات ورحلتين خلال بعثات أبولو إلى القمر ورحلتين على مكوك فضاء

في الثمانينيات.وتقاعد في عام 2004 بعد أن أمضى 42 عاما مع وكالة الفضاء الأمريكية.ووصل يونج إلى سطح القمر في أبريل عام 1972 خلال رحلته الفضائية الرابعة التي كانت المهمة 16 لأبولو.

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