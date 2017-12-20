هكذا كان الطفل مراد في مسلسل العشق الممنوع.. وهكذا صار (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا نبالغ إن قلنا أن كل واحد تسمر في صغره أمام شاشة التلفاز ليتابع برنامجه أو مسلسله المفضل، وقد حفرت تفاصيله ووجوه ممثليه في ذاكرته، وتتقلب الأيام وسنوات تتلوها سنوات، تتغير فيها أمزجتنا واهتماماتنا، ولكن الصورة العالقة في الذهن تبقى هي الأحب والأقرب الى نفوسنا.

فكم فوتت علينا الأيام أن نرى كيف صار أولئك الذين شاركونا طفولتنا، حتى أتت مواقع التواصل الإجتماعي لترأب هذا الصدع بين الأمس واليوم، وترينا وجوها تجعلنا نتأمل لوقت ما ملامحها قبل أن نصرخ متفاجئين بأن من نراه في الصورة هو ذات الشخص الذي نعرفه جيدا مع إختلافات الطول والشكل والإطلالة.

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ومنهم الممثل التركي باتوهان قراجاقايا Batuhan karacakaya، والذي لعب دور الطفل "مراد" شقيق نهال وابن عدنان زوج سمر، في مسلسل "العشق الممنوع" منذ ما يقارب التسع سنوات.

اليوم صار عمر "باتوهان قراجاقايا" 20 عاما وقد بدا في صوره الأخيرة رجلا ناضجا بلحية، تملؤه الجاذبية وروح الشباب، وبطول يبلغ 180 سم

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