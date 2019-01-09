تباطؤ الاقتصاد العالمي لعام 2019 حسب توقعات البنك الدولي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حذر البنك الدولي من زيادة المخاطر العالمية للاقتصاد العالمي في تقييمه السنوي متوقعاً تباطؤاً في النمو الاقتصادي رغم استمراره في العامين المقبلين.

وتنبأ البنك بأن الاقتصاد العالمي سيتوسع بنسبة 2.9% عام 2019 و2.8% في 2020، حسب ما ذكر موقع (BBC) البريطاني.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يتزايد نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، على الرغم من استمرار الهدوء في الصين.

وصرحت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي، فرانزيسكا هنسورج، لموقع (BBC) "في الصين، تم تصميم السياسة على أساس تباطؤ متعمد نحو نمو أكثر استقراراً على المدى الطويل".

وأوضحت هنسورج، أن التجارة بين الولايات المتحدة الامريكية والصين تمثل 20% من التجارة العالمية، و40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي حال تأثر كلاهما "فإن هذا شيء يشعر به الجميع في العالم".

وذكر التقرير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، يشكل خطراً محتملاً بالنسبة للبلدان التي تعتمد بشكل خاص على التجارة مع أوروبا.

وإذا خرجت بريطانيا بدون اتفاق، فستكون هناك فرصة لحدوث ضرر اقتصادي كبير لكل من لندن والاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يؤثر بعد ذلك على بلدان أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا التي تتكامل مع أوروبا.

أما في أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ فإن نصيب الفرد في منطقة ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ 1% وهي نسبة قليلة نسبياً لإحراز تقدم اقتصادي في الدول الفقيرة.

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