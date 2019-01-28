السعودية.. 100 مليار ريال لتطوير الصناعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أطلقت المملكة العربية السعودية، الاثنين، برنامج "تطوير الصناعات" الذي يعد الأضخم في تاريخ المملكة، بقيمة 100 مليار ريال سعودي لتطوير الصناعة.

وفي كلمة له في حفل إطلاق البرنامج، أشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية سيساهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي، بحلول 2030، ويتضمن قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، مشدداً على أنّه سيخلق 1.6 مليون وظيفة، ويتضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح الفالح، أن "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية لديه أكثر من 330 مبادرة"، إذ سيسهم البرنامج في تحقيق التكامل بين 4 قطاعات متمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

والأحد، قال وزير الطاقة السعودي، إن مبادرات البرنامج ستحقق ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، في حين، يطمح البنرمج إلى استقطاب، ترليون ز600 مليار ريال سعودي من الاستثمارات في عدد من المجالات.

وعلى هامش البرنامج، وقعت اتفاقيات بقيمة 23 مليار ريال سعودي.

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