قيمة النفايات الالكترونية ثمينة جداً.. إليك 7 حقائق عنها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غالباً ما نستغني عن الأجهزة الالكترونية المعطّلة من خلال رميها، لتصبح نفايات. لكن ما قد يجهله البعض هو أنّ هذه الاجهزة تحتوي على موادٍ غالية الثمن، كما أنّه يمكن إعادة تدويرها واستخدامها في العديد من المنتجات الأخرى.

وإليكم أبرز 7 حقائق عن هذه النفايات:

1- يتم إنتاج 50 مليون طن من النفايات الالكترونية سنوياً، وهناك توقع أنّ تزداد الكمية إلى 120 طناً في الثلاثين عاماً القادمة.

2- يعاد تدوير 20% فقط من النفايات الاكترونية بشكلٍ رسمي.

3- ملايين الأشخاص حول العالم يعملون في قطاع النفايات الالكترونية.

4- للنفايات الالكترونية سموم تؤثر سلباً على الصحة.

5- الأدوات الالكترونية غير صالحة للطمر، في حين ان بعضها يتم حرقه الأمر الذي يؤدي إلى انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة.

6- كل طن من النفايات الالكترونية قيمته كبيرة، تفوق قيمة الذهب النقي.

7- القيمة المادية للنفايات الإلكترونية حالياً تبلغ أكثر من 62.5 مليار دولار.

مصدر الصورة: greenpeace

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