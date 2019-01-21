تقرير لمنتدي دافوس يحذر من تغير المناخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

أشار تقرير سنوي من المنتدى الاقتصادي العالمي ، استناداً إلى مسح استقصائي لحوالي 1000 مستفاد من مجتمع دافوس لرؤساء الشركات والسياسيين والمجتمع المدني والأكاديميين ، السعي لأدارج تغير المناخ باعتباره الشغل الشاغل للسنة الثالثة على التوالي.

وقد انضمت سرقة البيانات والهجمات السيبرانية إلى تغير المناخ في الطبقة العليا من المخاوف ، لكن المستجيبين سلطوا الضوء أيضا على القلق بشأن تدهور العلاقات الدولية والمخاطر المصاحبة للاقتصاد العالمي.

كما حذر التقرير من أن "النظرة الاقتصادية" المظلمة ، التي يعززه جزئيا التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين ، "من المتوقع أن تزيد من تقليص إمكانات التعاون الدولي في عام 2019".

وقالت أليسون مارتن كبيرة مسؤولي المخاطر في مجموعة زيورخ للتأمين في افتتاح التقرير الذي يقع في 114 صفحة في لندن يوم الاربعاء "العالم يمضي في طريقه الى كارثة."

وقال بورج برند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: "إن العضلات ليست في الواقع حيث نود أن تكون إذا واجهت ركودا جديدا" مشيرا إلى التوترات التجارية والعجز المرتفع في الميزانية في العديد من الاقتصادات.

في عام 2018 ، تباطأ الاقتصاد العالمي أكثر مما توقع معظم المتنبئين ، وأسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم سجلت أسوأ عام لها منذ عقد من الزمان. وألقي باللوم على بعض هذا في المواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة التي أدت إلى فرض الجانبين الرسوم الجمركية على مئات المليارات من السلع.

كما ناقش التقرير المخاطر التي تطرحها التطورات التكنولوجية السريعة في الذكاء الاصطناعي والتشفير الكمي ، إلى جانب تزايد مشكلة العزلة الرقمية بين الأفراد المجهدين.

وتوقع 90٪ من المجيبين تمامًا "المزيد من المواجهة الاقتصادية بين القوى الكبرى في عام 2019" ، على الرغم من أن الاستطلاع أجري قبل أن يوافق ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج الشهر الماضي على محاولة التفاوض على اتفاق سلام بشأن حرب التعريفات الجمركية.

كما انسحب ترامب من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. وفي حين وافقت دول أخرى في محادثات الأمم المتحدة الشهر الماضي على خطة عمل مشتركة ، حذرت أكثر الدول ضعفا مع علماء البيئة من أن الميثاق يفتقر إلى الطموح المطلوب للحد من انبعاثات الكربون.

وأظهر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تحذيرا متزايدا بشأن مخاطر الطقس المتطرف وعدم اتخاذ إجراءات مخففة مع ارتفاع درجات الحرارة ، مما يفسر إمكانية محو العديد من المدن المنخفضة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية من الخريطة عن طريق الفيضانات.

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