مشاركة فاعلة للإمارات بدافوس برئاسة الشيخ حمدان بن محمد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تشارك الإمارات في اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تعقد في منتجع دافوس بسويسرا خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الحالي، تحت شعار " العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة: رسم ملامح البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة ".

ويترأس وفد الإمارات المشارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .

ويشهد المنتدى مشاركة إماراتية فاعلة في 10 جلسات رئيسية تتناول أهم التحديات العالمية في مجالات الاقتصاد والعلوم المتقدمة والفضاء والذكاء الاصطناعي والبيئة وريادة الأعمال.

وأكد الشيخ حمدان أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إن تتبنى نهجا يركز على تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ صيغة جديدة من العمل المشترك الهادف لخير الناس، والاستفادة من المنصات العالمية البارزة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي لتشكيل التوجهات وتوحيد الرؤى والوصول إلى فهم مشترك للتحديات التي تنطوي عليها المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير الحلول المناسبة لها ".

ويمثل المنتدى الاقتصادي العالمي منصة جامعة لقادة دول ورؤساء حكومات، ويضم هذا العام أكثر من 3 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم يمثلون رؤساء الشركات ورواد الأعمال والخبراء الاقتصاديين والماليين، وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والجامعات. ويتناول المنتدى تحديات عصر الثورة الصناعية الرابعة من حيث التكنولوجيا المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطب الدقيق والمركبات ذاتية القيادة وإنترنت الأشياء وغيرها، ويستعرض أطر فهم القوة التحويلية للثورة الصناعية الرابعة.

وتركز سلسلة " الحوارات العالمية " على عدة مجالات هي: حوار عالمي حول السياسات الجغرافية والعالم متعدد المفاهيم، وحوار عالمي حول مستقبل الاقتصاد، وحوار عالمي حول أنظمة الصناعة التي تتنبأ بالكيفية التي ستتيح من خلالها الثورة الصناعية الرابعة الفرص المستقبلية، وحوار عالمي حول الأمن السيبراني لضمان أمن وموثوقية الابتكار الرقمي، وحوار عالمي حول رأس المال البشري لإعادة النظر في مفهوم تغير العمل، وحوار عالمي حول الإصلاح المؤسسي لإعادة النظر في الأطر المؤسسية العالمية لضمان ملائمتها للسياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد.

مصدر الصورة : البيان

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