السودان يفتح أبوابه للاستثمارات الصينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أبدى الرئيس السوداني، عمر البشير ترحيبه بالشركات الصينية للاستثمار في البلاد، وتعهد بتقديم الامتيازات والتسهيلات والحماية التي تمكنها من العمل في مناخ مستقر وجاذب للاستثمار.

وقال لدى استقباله بمقر إقامته في بكين على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، رؤساء 3 شركات صينية إن السودان لديه موارد ضخمة وإمكانات هائلة، ويحتاج للمزيد من الاستثمارات في مجالات الزراعة، الثروة الحيوانية، النفط والغاز، والبنى التحتية والموانئ باعتباره منفذا بحريا لعدد من الدول المجاورة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن البشير قوله إن السودان من أوائل الدول التي استقبلت الشركات الصينية، وكان بوابتها للدخول إلى إفريقيا، وأن أمام هذه الشركات فرصاً كبيرة للاستثمار في السودان.

والتقى البشير كل من رئيس مجلس إدارة شركة موانئ الصين الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة بولي الصينية العاملة في مجال البواخر والطرق، إلى جانب رئيس شركة سكك حديد الصين القسم 16.

يذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن تقديم بكين منحة للسودان بقيمة 400 مليون يوان (58.5 كليون دولار)، وقرضا بدون فوائد بقيمة 200 مليون يوان ( 29 مليون دولار) لاستخدامه في مشاريع متفق عليها.

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