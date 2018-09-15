ترامب يفرض رسوما على منتجات صينية

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على منتجات صينية إضافية بنحو 200 مليار دولار، بالرغم من مساعي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لاستئناف المحادثات مع الصين بشأن تسوية الحرب التجارية.

وتأتي الخطوة بعد أسبوع من تهديد ترامب بفرض رسوم على سلع بقيمة 267 مليار دولار.

حسب رويترز، لم يتسن حتى الآن التأكد من التقرير، الذي أثر بشكل فوري على الأسواق المالية، وقاد التقرير الأسهم الأمريكية للانخفاض، وغذّى انخفاضات في تداول اليوان الصيني في التعاملات الخارجية، ومكاسب لمؤشر الدولار، ودفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى التراجع.

وفرض ترامب بالفعل رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار.

واستوردت الولايات المتحدة سلعا من الصين بقيمة 505 مليارات دولار العام الماضي، لكن واردات الولايات المتحدة من الصين منذ بداية 2018 حتى يوليو/تموز زادت 9% تقريبا بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2017، وفقا لبيانات أمريكية.

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