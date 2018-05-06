إحتفاءً بمئوية "زايد".. الإمارات تصرف راتبا لموظفي الدولة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بمناسبة الإحتفال بمئوية الشيخ زايد رحمه الله، وجه صاحب السمو الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان"، رئيس الدولة، بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين، ولكافة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك احتفاءا بمئوية زايد، التي تصادف السادس من مايو/ آيار الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ مليارا وستمائة مليون درهم على أن يتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك، وفق صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال سموه: "تحتفل الإمارات وشعبها - ويحتفل معها كل محبّ للإمارات - بمئوية زايد هذا العام، ونحتفي بهذه المئوية بشكل خاص في السادس من مايو الجاري، ذكرى مولد المؤسس، رحمه الله"..

وأضاف سموه: "زايد هو الخير والعطاء في حياته، ودافعنا للخير والعطاء حتى بعد رحيله"، وذكر سموه أن "اليوم يمر 100 عام على مولد زايد الخير، وستبقى الإمارات لمئات الأعوام وفيّة قويّة رائدة بفضل زايد، بإذن الله"..









من ناحيته، أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بهذه المناسبة التاريخية. وقال سموه: "خليفة بن زايد وإخوانه هم امتداد لعطاء زايد طيب الله ثراه"، مضيفا سموه: "مئوية زايد هي مناسبة تاريخية إماراتية، وسيبقى شعب الإمارات وفيا لذكرى زايد، ما بقيت الروح تنبض في هذا الشعب الكريم"..

مصدر الصورة (the national)

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