نوفاك: خفض إنتاج النفط بإيران بسبب العقوبات

أخبار الآن | موسكو- روسيا (متابعات)

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم السبت، أن خفض إنتاج النفط في إيران بسبب العقوبات الأمريكية على طهران، سيكون أقل من توقعات السوق، ويمكن أن يصل إلى 10 في المئة فقط كحد أقصى.

وقال نوفاك على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "أعتقد أن خفض الإنتاج نتيجة فرض عقوبات لن يكون كبيرا كما يتوقع الكثيرون، والحد الأقصى يمكن أن يصل إلى 10 في المئة".

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 آذار/مايو الجاري، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني ، الذي تم التوصل إليه بين السداسية الدولية كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران، في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

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