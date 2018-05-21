رئيس الصين يدعو لمحاربة التبديد والاستهلاك غير العقلاني

أخبار الآن | بكين - الصين (وكالات)

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن على بلاده أن تحارب التبديد والاستهلاك غير العقلاني فيما تسعى للحد من الأضرار على البيئة بعد عقود من النمو بسرعة فائقة.

وقال شي في اجتماع، إنه بينما حققت الصين تقدما كبيرا في المعركة ضد التلوث فإن الإنجازات التي تحققت حتى الآن لم "تتبلور" بشكل كامل.

وقال "ينبغي أن نسرع وتيرة بناء نظام حضارة بيئية وأن نضمن تحسن الحياة البيئية بحلول عام 2035 وتحقق هدفنا ببناء صين جميلة".

وأضاف أن الصين بلغت مرحلة حرجة فيما يتعلق بحماية البيئة.

ودشنت الصين الحرب على التلوث في 2014 في مسعى لتهدئة السخط العام من الضرر الذي حل بسماوات البلاد ومياهها وتربتها منذ بدأ الانفتاح الاقتصادي في عام 1978.

وأطلقت منذ ذلك الحين سلسلة من الحملات التي تهدف إلى الحد من التلوث الصناعي وتحسين آليات تطبيق قوانين البيئة وتعزيز معايير الانبعاثات واستخدام الطاقة النظيفة.

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