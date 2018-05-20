اتفاق أمريكي صيني على خفض العجز التجاري بين البلدين

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

اعلنت الولايات المتحدة والصين السبت التوصل الى اتفاق للحد "بشكل كبير" من العجز الاميركي في المبادلات التجارية مع الصين، في انفراج محدود في الازمة بين البلدين كونه يمثّل تنازلا من جانب بكين التي وافقت على مبدأ خفض العجز التجاري ولكن من دون ان تلتزم بأي رقم خلافا لما يطالبها به الرئيس دونالد ترامب.

وفي بيان مشترك صدر في اعقاب مفاوضات صعبة جرت في واشنطن خلال الاسبوع قال البلدان "حصل توافق على اتخاذ اجراءات تحدّ بشكل كبير من العجز الاميركي في المبادلات التجارية مع الصين"، دون مزيد من التفاصيل.

ويطالب البيت الأبيض بخفض عجزه بنحو 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي. وبلغ العجز التجاري الاميركي مع الصين العام الماضي نحو 375 مليار دولار.

واضاف البيان "من اجل تلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة للشعب الصيني والحاجة إلى تنمية اقتصادية ذات جودة عالية، ستزيد الصين بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات الاميركية. وهذا سيدعم النمو والوظائف في الولايات المتحدة".

كما اتفق المفاوضون الاميركيون والصينيون على "زيادة كبيرة" في الصادرات الاميركية في قطاعي الزراعة والطاقة.

وتابع ان "الولايات المتحدة سترسل فريقا الى الصين للعمل على تفاصيل" اتفاق، في تلميح الى ان الوفد الصيني قد غادر واشنطن بعدما وصل اليها في وقت سابق هذا الاسبوع.

وتعهدت واشنطن وبكين في بيانهما ايضا العمل "بصورة استباقية" من اجل تجاوز خلافاتهما التجارية. ويرتبط البلدان ارتباطا وثيقا على المستويين التجاري والمالي، وباشرا قبل بضعة أسابيع مفاوضات حساسة في محاولة لايجاد حل للنزاع التجاري بعد أشهر من التوتر واجراءات انتقامية من الطرفين ما اثار الخشية من اندلاع حرب تجارية ذات عواقب لا يمكن التكهن بها.

وقبل اسبوعين زار بكين وفد رفيع المستوى بقيادة وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين. بعد ذلك، وصل وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي، وهو صديق مقرب من الرئيس الصيني، الى واشنطن لاجراء مفاوضات.

وجرت المحادثات قبل أيام من نهاية فترة المشاورات بشأن فرض عقوبات أميركية جديدة على الواردات الصينية. ولم يوضح البيان المشترك ما اذا كانت الرسوم الجمركية التي قررت ادارة ترامب فرضها على صادرات صينية الى الولايات المتحدة بقيمة 50 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ كما كان مقررا الثلاثاء أو جرى تجميدها عمليا بموجب هذا الاتفاق.

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