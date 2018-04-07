"فولفو" للسيارات تعلن إرتفاع مبيعاتها حول العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت شركة "فولفو" للسيارات، المملوكة للصين، ارتفاع مبيعاتها حول العالم بـنسبة 14% في الربع الأول 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وأوضحت الشركة أن الطلب كان قويا على طرازي XC60 وS90 المصنعين محليا.

وقالت الشركة إنها باعت 147407 سيارات في الفترة من يناير وحتى مارس، وفي الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، باعت الشركة 28700 سيارة، بارتفاع 3ر23% على أساس سنوي.

وفي الولايات المتحدة، أوضحت الشركة أن طرازي XC90 وXC60 تصدرا المبيعات، وباعت الشركة أكثر من 20 ألف سيارة بارتفاع بـ49% على أساس سنوي، وارتفعت المبيعات في أوروبا بنحو 6% في هذا الربع. وكانت «تشجيانج جيلي» الصينية قد استحوذت على الشركة السويدية عام 2010 من عملاق صناعة السيارات الأميركي فورد..

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