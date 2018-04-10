واشنطن تقر رسوم جمركية اضافية على بضائع صينية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بالتهديد بإقرار رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.

جاء هذا التصعيد بعد أن ردت الصين على القرارات الجمركية الأمريكية السابقة بفرض رسوم جمركية على بضائع أميركية تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، وتطال قطاعات الطيران والسيارات وفول الصويا.

وكان ترامب قد أعلن الحرب التجارية في يناير الماضي بعدما أقر رسوما جمركية بنسبة 30 في المئة على الألواح الشمسية المستوردة و20 في المئة على الغسالات المنزلية.

وأتبعها في 9 مارس بفرض رسوم جمركية على الحديد بنسبة 25 في المئة وعلى الألمنيوم بنسبة 10 في المئة، وهو الأمر الذي اعتبرته بكين "هجوما خطيرا" على التجارة الدولية، وهددت باتخاذ خطوات جادة إذا ما تعرض رجال الأعمال الصينيين للخسائر جراء القرارات الأميركية.

وفي الثاني من أبريل فرضت الصين رسوما جمركية على 128 سلعة أميركية وصلت نسبتها إلى 25 في المئة، وتقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات دولار.

ولم تتأخر واشنطن كثيرا، ففي اليوم التالي حذرت من أنها قد تفرض جمارك على 1300 سلعة صينية، تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، وهو التهديد الذي قوبل بتهديد مضاد من بكين في الرابع من أبريل بفرض رسوم جمركية على 106 سلع أميركية تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار.

وعاد ترامب مجددا للتهديد بفرض جمارك على بضائع صينية أخرى بقيمة 100 مليار دولار، وهو الأمر الذي قوبل برد من الصين بأنها بدأت بالفعل بوضع إجراءات مضادة.

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