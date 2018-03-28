مؤتمر قمة كبار المسؤولين التنفيذيين في السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله - خاص )

حدث من المنتظر ان تشهده المملكة العربية السعودية بين 10 الى 11 ابريل حيث يجتمع اهم رجال الاعمال و اكثر من 40 متحدثا من الخليج و الشرق الاوسط سيلتقون لمناقشة القضايا الحساسة التي توجه عالم رجال الأعمال و اختيار الافضل على صعيد ريادة الاعمال

المدير العام لميديا كويست التي تقف وراء هذا الحدث تحدث لتلفزيون الآن عن هذا الحدث

سيعود "مؤتمر كبار المدراء التنفيذيين " إلى المملكة العربية السعودية للمرة الثانية في 10 و 11 أبريل 2018 في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ، حيث سيقوم قادة الأعمال وأكثر من 40 من المتحدثين الخبراء من جميع أنحاء الخليج العربي والشرق الأوسط يجتمعون لمناقشة القضايا التي تواجه عالم الشركات اليوم ، مع الاعتراف أيضًا بأفضل ما في قيادة الأعمال.

وقال جوليان هواري ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Mediaquest ، وهي الشركة التي تقف وراء "مؤتمر وجوائز كبار المديرين التنفيذيين": "لقد دخلت منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط مرحلة جديدة. يتم تمكين الشباب والنساء ، وتشكل الشركات الناشئة بصماتها ، وتشكل العلاقات السياسية الجديدة ، لكن التحديات ما زالت تنتظرنا.

في هذا السياق ، سيطلب "مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الأعلى وجوائزه" من المشاركين النظر في كيفية قيام قادة الأعمال والحكومات بتحويل الإدارة البيروقراطية القديمة وتنفيذ استراتيجيات جديدة لإعدادهم للمستقبل.

يهدف هذا الحدث إلى صياغة القضايا العالمية - تحديدًا القيادة المدمرة ، واستراتيجيات الشركات المبتكرة والديناميكيات المتغيرة للنظام الإيكولوجي للأعمال - في سياق إقليمي لمساعدة المديرين التنفيذيين والقيادات على التغلب على التحديات ، واحتضان واقع جديد ، ودفع منظماتهم إلى الأمام في الاتجاه الصحيح.

قال المنظم للمؤتمر إن الحدث يركز على جميع جوانب القيادة الفعالة ، وهو مصمم ليكون بمثابة منصة للمدراء التنفيذيين للاجتماع معا ومناقشة حاضر ومستقبل الأعمال في المنطقة.



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