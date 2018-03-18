هذه المدينة ليست أوروبية ولا أمريكية.. لكنها الأغلى بالعالم!

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يشتكي سكان المدن الكبرى من غلاء المعيشة، لكن هناك مدن تتصدر قائمة الغلاء حقا.. ومن بين هذه المدن العالمية تصدرت مدينة "سنغافورة للسنة الخامسة قائمة أغلى مدينة من ناحية كلفة المعيشة، متفوقة على "باريس" و "هونغ كونغ" ضمن تصنيف Economist لأغلى 10 أماكن في العالم للعام 2018..

هذه القائمة تستند في تصنيفها إلى مقارنة أسعار أكثر من 150 سلعة وخدمة في 133 دولة، من بينها المواد الأولية الخبز والسجائر والبنزين، وصممت الدراسة لتساعد مديري التوظيف على احتساب المرتبات العادلةK بحسب "بلومبرغ"..





حيث تبقى سنغافورة المدينة الأغلى في العالم باستثناء بدل السكن، للعام الخامس على التوالي بسبب السعر الباهظ لشراء سيارة في هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق آسيا، متقدمة على مدينتي باريس وزيوريخ المتساويتين

هذا المستوى من الغلاء الذي وصلت له "سنغافورة"، يعود للارتفاع المتواصل لتكاليف العيش في أنحاء عدة من آسيا، كما يعكس الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده هذه القارة، بينما يُظهر غياب المدن الأمريكية من تصنيف العشر الأوائل نتيجة ضعف قيمة الدولار في العالم..

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