بيل غيتس: الأغنياء مثلي لابد أن يدفعوا ضرائب أكثر بكثير

أخبار الآن | أتلانتا - أمريكا ( وكالات )

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" والملياردير بيل غيتس، إنه يتوجب عليه دفع المزيد من الضرائب، وأنه يفترض على الحكومة الأمريكية دفع فاحشي الثراء كحاله على المشاركة بمبالغ "أعلى بكثير."

وقال غيتس، الذي تقدّر ثروته بـ 90 مليار دولار، خلال مقابلة مع مذيع CNN فريد زكريا، الأحد: "أحتاج لدفع ضرائب أعلى،" مضيفاً: "دفعتُ ضرائب، بأكثر من 10 مليارات دولار، أكثر من أي شخص آخر، لكن الحكومة عليها أن تطلب من أشخاص بنفس وضعي، دفع مبالغ أعلى بكثير."

ولم يتردد غيتس بسرد رأيه حول تعديل النظام الضريبي، والذي اقتطع من حجم الضرائب التي تدفعها الشركات، مضيفاً قوله: "لم يكن قانوناً ضريبياً متطوّراً، بل متراجعاً،" مؤكداً بأن الفائدة الأكبر ستصب بصالح فاحشي الثراء رغم إصرار الجمهوريين على أن الاقتطاع من الضرائب سيساعد الطبقة العاملة المتوسطة بالولايات المتحدة.

وقال غيتس: "الأشخاص الأكثر ثراء يحصلون على فائدة أعمق بكثير من الطبقة المتوسطة أو الفقراء، لذا فإن ذلك يخالف الأسلوب العام المتوقع رؤيته، حيث تقوى شبكة الأمان ويدفع من هم في القمة ضرائب أعلى."

اقرأ أيضاً :

وظائف مغرية بفنزويلا.. راتب 10 دولارات وعلاوة 144 بيضة

بحلول عام 2036 العالم بحاجة لأكثر من 600 ألف طيار مدني