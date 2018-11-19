12 مليار دينار عراقي مفقودة أو تالفة وليست 7 مليارات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مصادر نيابية في اللجنة المالية للبرلمان العراقي عن أن المبلغ الحقيقي الذي يجري التحقيق بكيفية فقدانه أو تلفه هو 12 مليار دينار عراقي و ليس 7 مليارات. وقال عضو اللجنة المالية أحمد حمه رشيد إنه سيتم إستجواب محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاقو حيث سيتعين عليه تقديم أدلة ملموسة عن كيفية فقدان هذا المبلغ الكبير.

ومن المتوقع أن يطلق البرلمان العراقي تحقيقا لتحديد كيفية تضرر قيمة العملة المحلية المخزنة في خزائن البنوك العامة بقيمة ستة ملايين دولار بسبب الامطار الغزيرة. وظهر محافظ البنك المركزي علي العلاق أمام أعضاء البرلمان في البرلمان للإجابة على أسئلة حول القضية التي تعود إلى خمس سنوات.

وقال العلاق: "في نهاية عام 2013 ، غمرت خزائن مصرف الرافدين بسبب الأمطار الغزيرة في ذلك الوقت ، مما أدى إلى الإضرار بالمشاريع التي كانت مخزنة هناك" ، مضيفًا أن قيمتها كانت تبلغ نحو سبعة مليارات دينار عراقي.

وقال العلاق إن البنك المركزي أعاد طبع فواتير جديدة لتحل محل الأوراق المنقوصة ، ولكن ، بما أن الأموال لم تكن متداولة ، فإن "الخسارة" الحقيقية الوحيدة هي تكلفة الطباعة. لكن تصريحاته لم تطمئن الساسة العراقيين الذين حضروا الجلسة البرلمانية التي استغرقت ست ساعات. طلب عدد من المشرعين أدلة وبيانات تؤكد أن الأضرار الناجمة عن المياه من الأمطار الغزيرة.

وطالبت النائبة السابقة حنان الفتلاوي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإحاطة السيد علّاك بالمساءلة عن خسارة الأموال. وقالت الفتلاوي على تويتر: "محافظ البنك المركزي ومدير مصرف الرافدين مسؤولان عن الإهمال". و احتل العراق المرتبة 169 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية.

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