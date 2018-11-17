اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير نفط كركوك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توصلت بغداد وإقليم كردستان إلى اتفاق مبدئي ينص على معاودة ضخ النفط من حقول كركوك، إلى ميناء جيهان التركي. وقال عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط: "توصلت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الى اتفاق مبدئي لاستئناف ضخ النفط اعتباراً من الجمعة من حقول كركوك عبر أنبوب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي".

وستجري عمليات التصدير بمعدل يتراوح بين 50 و100 ألف برميل/يوميا، وفقا للمصدر.

وتوقف ضخ النفط من حقول كركوك، قبل أكثر من عام، إثر استعادة الحكومة المركزية السيطرة على المنطقة وطرد قوات البشمركة الكردية من حقول النفط، ردا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في أيلول/سبتمبر 2017، للاستقلال عن العراق.

ورغم استعادة هذه الحقول لم تتمكن السلطات الاتحادية من تصدير النفط عبر الأنابيب التي شيدت إبان الثمانينات بطول 970 كلم، بسبب الأضرار التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية ضد المسلحين، وأيضا لمرورها في إقليم كردستان.

وتحرك المجتمع الدولي، منذ الأزمة وفي مقدمته الولايات المتحدة، لممارسة ضغوط على بغداد و أربيل للدفع باتجاه التوصل الى اتفاق بين الجانبين. وتعتبر الحكومة الاتحادية، التي تشكلت أواخر تشرين الأول/أكتوبر، الأكثر توافقاً حول تصدير النفط وتوزيع موارده بين الإقليم وبغداد.

والنفط هو المصدر الرئيسي للموازنة في العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إذ يبلغ حجم ما ينتجه يومياً نحو 4,5 مليون برميل يوميا. يشار إلى أن غالبية حقول النفط تقع في جنوب العراق وخصوصا في منطقة البصرة.

المزيد من الأخبار

رئيس أمازون: شركتنا ستعلن إفلاسها يوما ما

رغم العقوبات النفط العراقي يصل إيران بدون عراقيل