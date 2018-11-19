أمر قضائي باعتقال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان كارلوس غصن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وسائل إعلام يابانية عن أن السلطات اليابانية أصدرت أمرا بالقاء القبض على رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان موتورز"، كارلوس غصن. ونقلت بلومبرغ عن مصادر يابانية قوله إن غصن أمر القبض على غصن الذي أصدرته النيابة العامة في طوكيو يأتي للاشتباه في خرقه لقانون التجارة المالي الياباني دون أن تذكر تفاصيل أكثر.

وغصن هو رجل أعمال من أصول لبنانية ويحمل الجنسية البرازيلية والفرنسية، و ولد في التاسع من آذار / مارس 1954 في مدينة بورتو فاليو البرازيلية. ويشغل غصن حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة ميتسوبيشي موتورز.

وكان غصن قد أنقذ شركة نيسان من الإفلاس عام 2000، وحولها للربحية خلال عام واحد، فأنهى 20 مليار دولار من الديون خلال 3 سنوات, وهي مهمة وصفت حينها بالمستحيلة. واليوم يعد كارلوس غصن واحداً من أبرز 50 رجلاً في عالم السياسة والأعمال في اليابان وفرنسا.

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