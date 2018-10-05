محمد بن سلمان: سنطرح أرامكو بداية 2021

أخبار الآن | السعودية - (وكالات)

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إن السعودية تعمل مع واشنطن على كبح تحركات إيران السلبية، مؤكدا خلال مقابلة مع بلومبيرغ أن العلاقات مع الولايات المتحدة ممتازة، وأن المملكة تشتري الأسلحة من أمريكا ولا تأخذها بالمجان. وأضاف ولي العهد السعودي أن بلاده لن تدفع شيئا مقابل أمنها.



وحول تطورات اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي ، قال الأمير محمد بن سلمان، إن بإمكان تركيا تفتيش قنصلية السعودية في اسطنبول بحثا عن خاشقجي.



على صعيد آخر .. قال ولي العهد السعودي إن المملكة ستطرح أرامكو بحلول بداية 2021. موضحاً أن قيمة أرامكو لا تقل عن 2 تريليون دولار.



وقال الأمير محمد بن سلمان: "نحن لا نحدد أسعار النفط لكنها تعتمد على العرض".



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