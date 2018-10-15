إكشف أغلى 5 مدن بالعالم.. من بينهم مدينة عربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر السياحة من أهم المؤشرات لقياس نسبة الغلاء في المدن العالمية، فلا شك أن التضخم في المنتجات والخدمات العامة يؤثر بشكل كبير على ما يستهلكه السائح عموما خلال فترة إقامته، فمن تسيد سلم الغلاء في العالم؟

في التفاصيل، كشف خبراء السياحة والسفر عن قائمة بأغلى المدن السياحية في العالم، حيث احتلت فيها مدينة عربية الترتيب الأول، وذكر موقع "Mastercard"، أن مدينة دبي، في الإمارات العربية المتحدة، شغلت الصدارة في ترتيب أغلى المدن السياحية في العالم، حيث ينفق السائح فيها حوالي 537 دولارا وسطيا..

وتأتي العاصمة الفرنسية باريس في المركز الثاني ضمن هذا التصنيف، حيث ينفق السائح وسطيا 301 دولار. وشغلت سنغافورة العاصمة المركز الثالث لأغلى المدن السياحية، حيث ينفق، السائح في المتوسط، حوالي 286 دولارا..

وشملت المراكز الخمسة الأولى أيضا كلا من مدينة "سيئول" بإنفاق متوسط للسائح يبلغ (181 دولارا) وبانكوك بحوالي (173 دولارا)، وأدرجت أيضا في قائمة أغلى المدن السياحية، طوكيو (154 دولارا) ولندن (153 دولارا)، ونيويورك (147 دولارا)، واستخدم موقع ماستر، لتشكيل هذه القائمة، بيانات معاملات الدفع عبر البطاقات المصرفية في 162 مدينة حول العالم..



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