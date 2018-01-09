رئيس "غو برو" يخفض راتبه الى دولار واحد وهذه هي الأسباب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بي بي سي)

سجل سهم شركة "غو برو" المختصة بصناعة الكاميرات انخفاضا بمعدل 30% خلال تعاملات يوم الإثنين 08 يناير/كانون الثاني، بعد إعلان الشركة عن خطط بشأن تخفيض حجم أعمالها وتسريح عدد من الموظفين، وتوقعات ضعيفة بشأن الإيرادات.

وقد هبط سهم "غو برو" بنحو 21.7% ليسجل 5.89 دولار بحلول الساعة 3:48 مساءً بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى مستوى 5.09 دولار في وقت سابق من الجلسة هابطاً بنحو 30%.

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وبعيد هذه التطورات أوضح بيان صادر عن الشركة أنها سوف تتوقف عن إنتاج كاميرات التصوير الجوية بدون طيار "الدرون"، معللة ذلك بالمنافسة الشديدة. وأوضح البيان أن "غو برو" سوف تنهي مبيعات كاميرات "الدرون" كما ستقوم بتسريح 250 موظف.

وأوضحت الشركة أنها تتوقع عائدات بقيمة 340 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الجديد لترتفع قليلاً مقارنة مع 330 مليون دولار المسجلة في الربع السابق له. ووفقاً للبيان، فإن مؤسس والمدير التنفيذي للشركة "نيك وودمان" سيقلل تعويضه النقدي إلى دولاراً واحداً في العام الجاري.

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