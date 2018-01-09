كيف استطاعت سيدة صينية ربح ملياري دولار في 4 أيام فقط؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (البيان)

لم تربح هذه السيدة هذا المبلغ الضخم من خلال ورقة يانصيب كما ظن البعض، فليس هنالك قرعة بهذا الرقم، ولكن عالم المال والأعمال أصبح الى حد ما يشبه العصر الذي نعيشه لناحية السرعة. وهذا ما جعل سيدة الاعمال الصينية يانغ هويان تحقق أرباحا بلغت ملياري دولار في زمن قياسي لم يتجاوز الأربعة أيام.

تشغل هذه السيدة "سعيدة الحظ" منصب نائب شركة "كونتري غاردن" للتطوير العقاري القابضة، والتي بدورها حققت أعلى نسبة مبيعات في البلاد، كما وتملك السيدة نسبة ما من أسهم الشركة.

وبحسب آخر الإحصاءات فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة 25.6 مليار دولار حتى الرابع من يناير/كانون الثاني العام الجاري.

آلية جني الأرباح:

لا يحقق البيع المباشر للوحدات العقارية هذا الرقم وخصوصا إذا ما كنا نتحدث عن هوامش الربح، إلا أن تداولات أسهم الشركة في الأيام الأربعة الأولى من شهر يناير الجاري حققت للسيدة يانغ أرباحا بمقدار 2.1 مليار دولار.

إقرأ: "لا تحسن التوفير".. إليك بعض الخطوات لإدخار المال

وبعيد هذه القفزة دخلت يانغ نادي أثرياء العالم كخامس أغنى سيدة أعمال صينية، وفقا لبلومبرغ. وتعتبر يانغ أغنى سيدة في الصين وأصغر ثرية في الوقت عينه، حيث تبلغ من العمر 36 عاماً.

لم تهبط الثروة على المليونيرة الصغيرة من السماء، هذه السيدة هي إبنة هو يونغ كوك كيونغ وهو أحد مؤسسي شركة كونتري جاردن القابضة عام 1992. وفي عام 2005 نقل والد يانغ أسهمه في الشركة إليها لكي يدربها على تجارة الأسهم لتحل مكانه في إدارة الشركة.

وارتفعت أسعار أسهم الشركة التي تدير يانغ أسهمها بنسبة 6.9% في بورصة هونغ كونغ أمس، مما يجعل نسبة ارتفاع أسعار أسهم الشركة 16% منذ بداية العام الجاري فقط. واستفادت كونتري جاردن من طفرة العقارات الصينية.

إقرأ أيضا: شركات التأمين: كلفة اضرار العواصف في فرنسا 200 مليون يورو