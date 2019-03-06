عراقيون يلعبون الكاراتية على قمة جبل جليدي

أخبار الآن| كردستان - العراق - (رويترز)

يختار فتيان وفتيات نادي كيوكشن كاراتيه في قرية بنجوين العراقية جبلا يغطيه الجليد لممارسة رياضتهم المفضلة والتدريب على الفنون القتالية.

ويضم الفريق نحو 70 طفلا وشابا عراقيا يتدربون بشكل متواصل من أجل اتقان رياضتهم المفضلة.

ويقول المتدربون إنهم يفعلون ذلك لتحسين صحتهم والحفاظ على رشاقتهم.

ويحتاج المتدربون لاستقلال سيارات ذات دفع رباعي للوصول لمكان تدريبهم.

ويقول دانا عثمان (23 عاما) مدرب الفريق إن نحو 70 متدربا من الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 6 و25 عاما، يتدربون في المكان.

وأضاف "نادي كيوكشن كاراتيه تأسس منذ ثلاث سنوات. لدينا نحو 70 متدرب من الجنسين في هذا النادي. تتراوح أعمار المشاركين بين 6 و 25 عاما. يشارك بعضهم كهواية بهدف تطوير أنفسهم للمشاركة في بطولات، ويتدرب آخرون لتعزيز صحتهم وبناء جسد رشيق. نأتي كل يوم جمعة للتدريب على جبال يغطيها الجليد حول مدينة بنجوين لتقوية عضلاتنا وأجسامنا في الطقس البارد. وتمارس رياضة الكاراتيه دون استخدام خوذة أو درع".

وعبرت متدربة تدعى زينو عطا (17 عاما) عن سعادتها بالانضمام لفريق من أقرانها قائلة إن بيئة التدريب مريحة.

وأضافت صاحبة الحزام الأزرق في الكاراتيه وهي ترتدي زي رياضتها "يدرب بعضنا بعضا دون حساسية أو أي مضايقة. هدفنا الوحيد هو تطوير قدراتنا ومهاراتنا في نادي كيوكشن لنقول للعالم إننا، مثل الدول الأخرى".

وللشباب في نادي الكاراتيه دوافع متعددة للتدريب. فالمراهق همنو هندرين مثلا يريد أن يعرف العالم أننا "لا نكرس حياتنا للحروب". ويريد أن يعرف الناس أن المنطقة بها أيضا مواهب لا يعرف كثيرون عنها.

المزيد: