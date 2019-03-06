تعرفوا إلى واحدة من أسرع السيارات الكهربائية في العالم (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "أوتوموبيلي بينينفارينا" عن سيارتها الكهربائية الجديدة "باتيستا" الخارقة والصديقة للبيئة، وذلك خلال معرض جنيف الدولي للسيارات 2019. وبحسب الشركة، فإنّ السيارة ستطرح العام المقبل، وكلفتها 2 مليون يورو.

وتتميز هذه السيارة بسرعة قصوى تتجاوز 350 كلم في الساعة، ويمكن اعتبارها واحدة من أسرع السيارات على الكرة الأرضية، وبمقدورها أن تتسارع من صفر إلى 300 كيلومتر في الساعة في أقل من 12 ثانية، كما يمكن أن تقطع السيارة أيضاً 450 كيلومتراً بعد كل مرة يتم شحنها. وتأتي هذه السيارة مع بطاريتها قدرتها 120 كيلوواط متصلة بأربعة محركات كهربائية قوتها الإجمالية 1,900 حصان و2,300 نيوتن.

وفي هذا الإطار، قال مايكل بيرشكي، الرئيس التنفيذي لشركة أوتوموبيلي بينينفارينا: "باتيستا هي أحدث سيارة خارقة في العالم مستوحاة من الماضي الأسطوري، وتجمع بين الإلهام الحقيقي والابتكار". وأضاف: "الكهرباء تفتح الباب على مستوى جديد من الأداء ومستقبل يخلو من الانبعاثات، في حين أن شغف واحترام تاريخ السيارات يحدد كيف تبدو هذه السيارة المميزة، نهدف لتكون باتيستا رمزاً كلاسيكياً ومستقبلياً في عالم السيارات، وأن تكتب صفحتها الخاصة في كتب تاريخ السيارات".

وختم: "يمثل اليوم خطوة مهمة لإطلاق مجموعة من السيارات التي تحمل علامة بينينفارينا بداية من بينينفارينا باتيستا، السيارة التي يملأنا اسمها بالفخر. إنها أقوى سيارة رياضية إيطالية الصنع في التاريخ، وهي أول سيارة خارقة فاخرة يتم تصنيعها في إيطاليا وستقدم أداءً كهربائياً استثنائياً في جسم جميل".

مصدر الصورة: amenaauto

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