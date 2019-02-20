إليكم سيارة إماراتية ستقود شارع الشيخ زايد للمستقبل.. (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( thenational )

سيارة ميوز (Muse) الجديدة، سيارة إماراتية ذاتية القيادة ستقود العالم للمستقبل أسرع من المتوقع !

السيارة الخارقة سيتم انتاجها بتعاون شركة دبليو موتورز (W Motors) اللبنانية-الإماراتية للسيارات مع شركة آيكونك الصينية للسيارات.

السيارة ستعتمد على الطاقة الكهربائية، لتكون صديقة للبيئة وستقدمها شركة دبليو موتورز بأنظمة مختلفة للقيادة الذاتية منها المستوى الرابع القادر على التعامل مع أغلب المواقف التي قد تواجه السيارة على الطريق.

بالإضافة أيضا لنظام ذاتي القيادة من المستوى الخامس وهو المستوى الأعلى بين أنظمة القيادة الذاتية، الذي يمكن فيه للسائق الاتكال الكامل على السيارة دون قلق ، تاركاً لها مهمة التعامل مع ما قد يواجهها على الطريق .

السيارة ستكون جاهزة للعرض خلال معرض شنغهاي 2019 للسيارات خلال شهر أبريل القادم.

أما الإطلاق الكبير فسيكون في معرض اكسبو 2020 القادم في دبي .

مصدر الصور : thenational

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