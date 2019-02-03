أندريا بوتشيلي يفاجئ الجمهور بالغترة السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (شتاء طنطورة)

أطل مغني الأوبرا الإيطالي، أندريا بوتشيلي، مرتدياً الغترة السعودية البيضاء.

بوتشيلي الكفيف، أبهر الجمهور بحنجرته التي صدحت في مهرجان "شتاء طنطورة" بالعلا.

وتعني هذه الإطلالة اللطيفة من الفنان المرهف أن الموسيقى هي هوية الشعوب التي لا تتبدل مع الزمن.

بوتشيلي، الساحر في الأداء، شاركت معه عازفة الكمان، أنستازيا بتريشاك، كما حلق عالياً مع المتألقة، التي تغني على طبقة "السوبرانو"، ماريا أليدا. وكان لافتاً تفاعله بأدب جم مع تحية الحضور وحفاوتهم به، حيث عاد أكثر من مرة للأداء وكأن روحه تأبى مغادرة المكان فيعود مجدداً ليكسب احترام الجمهور، الذي استمتع بليلة لا تنسى وسيتذكرها طويلاً



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