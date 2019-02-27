مدن عالمية حظرت السيارات.. والنتيجة مذهلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (سامي زرقة)

قررت السلطات المحلية في عدة مدن حول العالم منع سير السيارات في شوارعها لدراسة نتائج التجربة على حياة السكان، ويصف تقرير على موقع "المنتدى الاقتصادي العالمي" النتائج بـ المذهلة.

هل يمكن ان نستغني ولو يوما عن استخدام السيارات ؟ هل هذا الأمر ممكن ؟ الأمر كان ممكنا في عدة دول ..حيث اجرت تجارب جعلت الشوارع خالية من السيارات في شوارعها .. بغرض معرفة تأثير ذلك على السكان.. النتائج كانت كانت النتائج مذهلة بحسب تقرير على موقع "المنتدى الاقتصادي العالمي"

في سلوفينيا أصدرت سلطات العاصمة "ليو بليانا " قراراً قبل عشرة أعوام بحظر تسيير السيارات الخاصة بشوارع مركز المدينة ،

الأمر أعاد قلب العاصمة إلى مواطنيها وزائريها بعد أن كانت تحتله السيارات ،

نجح قرار حظر السيارات في خفض معدلات تلوث الهواء في قلب العاصمة ، بنسبة 61 في المائة منذ عام ...2013

كما ارتفعت معدلات السياحة ومكاسب قطاعات الأعمال المختلفة منذ بدء سريان حظر السيارات بسبب توافر مساحات كانت السيارات تستغلها لنشاطات أخرى؛ من أبرزها استقبال السائحين المتجولين على الأقدام.

في إسبانيا وتحديداً في مدينة بوني فيدرا ، تم حظر تسيير السيارات في قلب المدينة منذ 19 عاماً.

سبعون في المئة من المسافات التي يقطعها قاطنو المدينة والمترددون عليها تتم سيراً على الأقدام ومن دون الاستعانة بأية وسيلة مواصلات ، أيا كانت.

بالطبع.. أثرَ ذلك على تراجع معدلات التلوث بنسبةٍ تزيد على 60 في المائة.

شجع حظر السيارات في إسبانيا على انتقال نحو 12 ألف شخص إلى قلب بوني فيدرا الإسبانية واختيارِّهم لها لتكون مقراً لإقامتهم بشكل دائم .

كوبنهاغن عاصمة ُ الدنمارك كانت صاحبة َ تجربةٍ أكثر تطوراً فأكثر من 96 ألف متر مربع ، يُصنف مناطقَ خالية من السيارات...

يعتمد أكثر من ثلثي سكان العاصمة، والمترددون عليها، على الدراجات في إنجاز مختلف تنقلاتهم ...

بدأت كوبنهاغن منذ أوائل العام الحالي حظراً شاملاً على استخدام السيارات العاملة بالديزل ، مقابل تشجيع مثيلاتها العاملة بالكهرباء، في مسعى جاد لجعل هواء العاصمة أقل تلوثاً وجعل المستويات المعيشية بها أكثر جذباً.

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