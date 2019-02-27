رئيس دولة يستعرض مهاراته في قيادة السيارات السريعة (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، أثناء استعراض مهاراته في قيادة سيارات السابق السريعة، حيثُ كان يقود سيارة "نيسان" رياضية من طراز "z370".

وحصل ذلك، ضمن استعرض نظم في مركز رياضة السيارات التابع لوزارة الداخلية التركمانستانية، علماً أن محمودف معروف بحبه لرياضة سباق السيارات، وقد شارك في العديد من السباقات الرياضية في أوقات فراغه.

وأظهر محمدوف مهاراتٍ لافتة، حيثُ استطاع الإنزلاق بسيارته مرات عديدة على الحلبة. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلي، فقد "أبدى محمدوف إعجابه بالأداء العالي لسيارة z370، وطلب بعد تجربة أدائها التواصل مع شركة نيسان".

مصدر الصورة: eurasianet

للمزيد: