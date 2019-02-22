انطلاق معرض زهرة الأوركيد في نيويورك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استعرضت حديقة نيويورك النباتية معرض زهرة الأوركيد أو كما تعرف باسم "نبات السحلب"، في دورته السنوية السابع عشر. وتميز المعرض بنماذج استثنائية من الزهرة التي تعد واحدة من أجمل الزهور وأقدمها تاريخيًا، حيث يعود أول تأريخ لتلك الزهرة في سنة 700 قبل الميلاد، وقد عاصرت زهرة الأوركيد عصور وأزمان عديدة، فقدر مر عليها زهور وحيوانات عاشت وانقرضت، بينما بقيت تلك الزهرة الجميلة حتى يومنا هذا.

كما أن لهذه الزهرة قيمة اقتصادية عالية على مر العصور

اقرا: فنانة سورية شابة ترسم بقدميها وتقهر المستحيل