فنانة سورية شابة ترسم بقدميها وتقهر المستحيل

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (رويترز)

دعاء البسطاطي فتاة سورية تبلغ من العمر 28 عاماً، تعشق الرسم ، رغم أنها ولدت بلا ذراعين، لكنها تعلمت كيف تستخدم قدميها باحتراف.

ورغم كل الصعوبات التي واجهتها إلا أنها تخرجت من كلية الفنون الجميلة بدمشق وأقامت معارض خاصة لها في دمشق وحلب وقريباً في مدينة طرطوس الساحلية.

دعاء تمدد ساقها لتمسك الفرشاة بالقدم اليمنى وتبدأ في الرسم، ومعظم لوحاتها أجزاء غنية بالتفاصيل من الحياة في دمشق ومن الطبيعة بشكل عام. ورسمت صورة (بورتريه) لأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، والتي تتلقى هي نفسها علاجا من سرطان الثدي.

وواجهت البسطاطي الكثير من الصعوبات في مسيرتها بكل الأقسام في كلية الفنون ولم يكن لها مكان مخصص للرسم بل كانت تجلس في كثير من الأحيان على الأرض.

ومن ضمن قدرات دعاء الاستثنائية أيضاً إدخال الخيط في الإبرة، وصنع القهوة في المطبخ، وحتى استخدام سكين لتقطيع التفاح.





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