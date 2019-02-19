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فن الماندالا وسيلة للتخلص من ضغوط الحياة في الأردن

أخبار الآن | عمان - الأردن ( رويترز ) 

الرسم هو أحد أشكال الفنون لكنه بالنسبة لاثنتين من المصممات الأردنيات يعتبر نوعا من العلاج أيضا.

فروان محمد وسلوى عبد الخالق، مؤسستا ماندالا جو، تنظمان ورشات عمل بشكل منتظم لتعليم المشاركين فن الماندالا، وهو فن سنسكريتي قديم يستخدم دوائر وتصاميم لتمثيل الكون.

وتنظم جلسات ماندالا جو ثلاث ساعات كل أسبوع بهدف تمكين المشاركين من لمس الجوانب الإبداعية في شخصياتهم والتخلص من ضغوط الحياة اليومية.

 

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