كويتي يتسلق أعلى قمة بركانية في أميركا الشمالية

أخبار الآن |دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



تمكن متسلق الجبال الكويتي يوسف الرفاعي من بلوغ قمة جبل "بيكو دي اوريزابا" بالمكسيك، بالغ ارتفاعها 5636 مترا فوق سطح البحر، والتي تعد أعلى قمة بركانية بأميركا الشمالية، ليكون أول كويتي يحقق هذا الإنجاز مسجلا أيضا بلوغه رابع قمة بركانية في سجله الشخصي.

وأوضح الرفاعي، أنه بدأ رحلته هذه من الكويت إلى أمستردام ومنها إلى مكسيكو سيتي قبل توجهه إلى منطقة زوبان على بعد ثلاث ساعات عن العاصمة المكسيكية، ثم انطلق إلى قاعدة الجبل الواقع ضمن سلسلة جبال سييرا نيفادا في ولايتي (بيولا وفيرا كروز)، حيث يبلغ ارتفاع هذه القاعدة 4000 مترا، وبعد ليلة من المبيت في القاعدة قرر تسلق الجبل صباحا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الرفاعي قوله إنه بدأ تسلق القمة "في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وتوجب علينا أنا والدليل المرافق لي حمل الأطعمة والخيمة ولم يكن الأمر هينا نظرا إلى ثقل الحقيبة، ووصلنا بعد ذلك إلى المخيم في تمام الساعة الرابعة مساء لنيل قسط من الراحة، ولم أتمكن من النوم إلا ساعة واحدة نظرا لصعوبة التنفس في المنطقة".

وأفاد بأنه والدليل المرافق انطلقا مجددا ليلا حيث كان المكان شديد البرودة والظلام دامسا "ولا يرشدني سوى بصيص ضوء مصباح مثبت على الخوذة وأكملنا المسير ولم يتبق سوى 600 مترا للوصول للقمة وواجهنا تزايد كمية الثلج في الأعلى".

وأعرب عن سعادته لدى وصوله إلى أعلى قمة جبل "بيكو دي اوريزابا" قائلا بأنه قام بتوثيق لحظة وصوله لقمة الجبل ورفع العلم الكويتي عليه.



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