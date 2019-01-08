مضيفات سعوديات لأول مرة على متن رحلات جوية لطيران ناس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

خلال شهر يناير من هذا العام، سيكون طيران ناس سباقاً في تشغيل أول سيدات سعوديات كمضيفات طيران ، فقد أعلن طيران ناس عن تخريج أولى دفعاته من برنامج المضيفات السعوديات، استمرارًا لبرامجه في توطين وظائف الطيران وتمكين المرأة، حيث ستكون أولى رحلاتهن العملية خلال الشهر الجاري، معتبراً أن المضيفات السعوديات سفيرات بين طيران ناس وضيوفه المسافرين من أجل سلامتهم وراحتهم.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً على تمكين المرأة السعودية لتمارس دورها الهام في نهضة المملكة في مختلف المجالات، حيث يعد طيران ناس أول ناقل وطني سعودي يوطن عمل المرأة السعودية في برنامج الضيافة الجوية وبرنامج طياري المستقبل.

وبين طيران ناس أن برنامج المضيفات والمضيفين الجويين يهدف إلى استقطاب نحو ٣٠٠ مضيف ومضيفة سعودية خلال سنتين، لافتاً إلى مراعاة ساعات العمل وتخصيص زي رسمي للمضيفات السعوديات يتماشى مع العادات والتقاليد السعودية.

وحول أبرز الشروط أوضح طيران ناس أن الحد الأدنى للمتقدمين والمتقدمات الحصول على شهادة الثانوي وأن يتناسب الطول والوزن مع معايير الطيران العالمية وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية وأن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية، وللمزيد من الاطلاع على الشروط يمكن للمتقدمات والمتقدمين زيارة موقع طيران ناس.

اقرأ أيضاً :

معشوقة الأطفال باربي.. تحتفل بعامها الستين

هؤلاء الأطفال أصبحوا نجوماً مشهورين جداً.. 16صورة نادرة