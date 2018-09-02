شابة مصرية تثبت نفسها بالالعاب الالكترونية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تلفزيون الآن)

رنا عبدالرحمن شابة في العشرين من عمرها وهي طالبة جامعية في جامعة عين شمس بمصر ، تعلمت الألعاب الإلكترونية بعد تشجيع من والديها منذ الصغر .

تبدي رنا إعجابها بما حققته خلال السنوات المنقضية بممارستها للألعاب الإلكترونية وشاركت بالعديد من البطولات والمسابقات وتمكنت من إثبات نفسها وإحراز النجاحات.



برنامج @شباب التقى بـ رنا وأخبرتنا عن شغفِها بما تقومُ

لنتابع كيف تمارس رنا هذه الألعاب الإلكترونية ..

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وثائقيات | عيش الآن تقدم: @شباب