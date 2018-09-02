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شابة مصرية تثبت نفسها بالالعاب الالكترونية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تلفزيون الآن)

رنا عبدالرحمن شابة في العشرين من عمرها وهي طالبة جامعية في جامعة عين شمس بمصر ، تعلمت  الألعاب الإلكترونية بعد تشجيع من والديها منذ الصغر .

 تبدي رنا إعجابها بما حققته خلال السنوات المنقضية بممارستها للألعاب الإلكترونية وشاركت بالعديد من البطولات والمسابقات وتمكنت من إثبات نفسها وإحراز النجاحات.
 
برنامج @شباب التقى  بـ رنا  وأخبرتنا عن  شغفِها بما تقومُ 

لنتابع كيف تمارس رنا هذه الألعاب الإلكترونية ..

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وثائقيات | عيش الآن تقدم: @شباب

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