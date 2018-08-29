وثائقيات | عيش الآن تقدم: @شباب
أخبار الآن - برنامج @شباب
حماس، اثارة، و شغف صفات تلازم عشاق غالبة الالعاب الإلكترونية و لكن ان تمضي ايام بكاملها لإختبار لعبة الكترونية فهذا هو حال كل من ربى و فارس اللذين التقيناهم ضمن برنامج " غيمرز" الذي تعرضه عيش الآن على شاشة الآن ضمن سلسلة @شباب.
البرنامج يستعرض لقصص شبابية مختلفة من مختلف البلدان العربية و الإسلامية .
تجارب لن يكون بامكانكم الا الإستمتاع بها لكونها قصص من ارض الواقع تشبهكم في حياتكم اليوم و في يومياتكم .
ربى طالبة جامعة اتقنت الالعاب الإلكترونية من صغرها و باتت شبه مهووسة بكل ما هو جديد في هذا العالم .
تعتبر اليوم من ابرز اللاعبين في الاردن تتنافس مع لاعبين آخرين على العاب جديدة وصعبة .
برنامج @ شباب التقى بربى و اخبرتنا عن شغفها بما تقوم به و كيف استطاعت من خلال اتقانها للألعاب الإكترونية ان تحصل على راتب شهري
لنتابع هذه المقتطفات من " غيمرز" احدى حلقات برنامج @شباب الذي تقدمه " عيش_الآن على شاشة الآن
اما فارس بدوره شاب في السادسة عشرة من عمره من مدينة الزرقا شمال شرق العاصمة عمان ، تعلم الالعاب الإلكترونية من والدته
سعيد باتقان هذه الرياضة كما يسميها لان قد تدر على المتمرسين فيها المال لنتابع كيف يلعب فارس و اي العاب الكترونية يفضلها
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