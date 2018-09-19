أودي تطلق سيارة كهربائية في عقر دار تسلا

أخبار الآن | - سان فرانسيسكو - (رويترز)

نظمت أودي الألمانية للسيارات الفاخرة الإطلاق العالمي لسيارة كهربائية جديدة من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات في عقر دار منافستها تسلا وألقت الضوء على اتفاق مع أمازون.كوم لتسهيل إعادة شحن طرزها القادمة من السيارات إي-ترون.

رئيس أودي أمريكا أعرب عن أمله في أن تصبح أودي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في أمريكا على المدى الطويل..



وستتاح السيارة أودي إي-ترون المتوسطة الحجم في الولايات المتحدة العام المقبل بسعر مبدئي 75 ألفا و795 دولارا قبل خصم ضريبي قدره سبعة آلاف و500 دولار.

وتستغل أودي والشركة الأم فولكسفاجن إطلاق السيارة إي-ترون في الولايات المتحدة منتصف 2019 لاستهداف إحدى العقبات التي تقف في وجه زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وهي الافتقار إلى السبل المناسبة لإعادة شحن بطاريات تلك السيارات.

وستدخل أودي في شراكة مع أمازون للتجزئة من أجل بيع أنظمة الشحن الكهربائي الخاصة بالسيارات لمشتري إي-ترون وتركيبها وفقا لما ذكرته الشركتان يوم الاثنين.

وستقوم أمازون بتوصيل مكونات تلك الأنظمة وتكليف فنيين متخصصين في الكهرباء بتركيبها.

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