باريس خالية من المركبات في إطار فعالية يوم بلا سيارات

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

خلت باريس بشكل شبه كامل من السيارات والدراجات النارية، إذ خصصت شوارعها للمشاة لمناسبة النسخة الرابعة من نشاط يوم بلا سيارات.



ووفق رئاسة البلدية، فقد تم تسجيل تراجع قياسي في حركة السيارات في العاصمة الفرنسية بلغت نسبته 6 بالمئة في الفترة ما بين سنتي2017 و2018. وقد تم تقليص حجم تلوث الهواء بنسبة مشابهة.

بلدية باريس التي تحاول منذ سنوات التصدي لتلوث الهواء في المدينة، أعلنت أن الدوائر الأربع الأولى التي يتشكل منها الوسط السياحي في العاصمة ستغلق أمام حركة السيارات بواقع يوم أحد واحد شهريا اعتبارا من 7 أكتوبر باستثناء المحاور المرورية الكبرى التي تمر بها.

بلدية باريس اشارت عبر موقعها الالكتروني إلى أن الهدف من هذا النشاط يقضي بجعل المساحات العامة أقل تلوثا وأكثر راحة وهدوء.

هذا الحظر الذي يمتد بين التاسعة صباحا والرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش لا يطاول كل السيارات، إذ تستثنى منه مركبات الطوارئ وتلك العائدة لذوي الإعاقات، إضافة إلى الحافلات السياحية وسيارات الأجرة.

وقال جان ماري البالغ 68 عاما والآتي من شرق فرنسا لوكالة فرانس برس هذه فكرة جيدة يتعين بالتأكيد توسيعها وتكرارها في غير مكان، مشيرا إلى أن التلوث بات بمستويات كبيرة في العاصمة لدرجة يمكن شم رائحة انبعاثات العوادم لدى الوصول إلى هنا.

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