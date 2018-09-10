موجات راديو سرت تبث الحياة من جديد

أخبار الآن | سرت - ليبيا (محمد عقوب) حصري



عقد مكتب الثقافة في سرت اجتماعا ، ناقش فيه القائمون على استعدادات إقامة احتفالية الذكرى الأولى لتأسيس راديو سرت الثقافي. و سيشارك في هذا الاحتفال كل من كانت له اسهامات في نشر خطاب المحبة و السلام

كان ذلك قبل أربعة أعوام، عندما كان خطاب العنف والتطرف والوعيد بالقتل والإعدام يعلو على صوت الحقيقة والحياة والسلام .. في مدينة سرت الساحلية، والتي تخلصت بعد ثلاث سنوات من سيطرة تنظيم داعش، عندما كان يبث خطاباته التحريضية ورسائله التي تحمل أفكار التنظيم المتطرف على سكان المدينة، تعود أصوات المذيعين عبر برامج صباحية يطلون من خلالها على مستمعيهم، وتعود عجلة الحياة للمدينة مع عودة بث الإذاعات المسموعة، والتي وُلدت من جديد، بعد غياب تلك الأصوات لسنوات عصيبة.



يقف احد الراديوهات الذي بدأ بثه مع بداية هذا العام، امام تحد يمثله خطاب المحبة والسلام، لسكان والمدينة، ومحاولة لملمة الجراح، ومحاولة عودة الوئام الاجتماعي لكل المستمعين، وقاطني المدينة.

العديد من شباب الليبي الْيَوْمَ يرى فرصةً في إثبات وجوده، من خلال برامج ونشرات أخبار يقدمونها عبر إذاعات محلية ينطلقون من خلالها في بث رسائل إيجابية نحو محاولات التغيير والنهوض بالبناء والإعمار في هذه المدينة.

ثلاث إذاعات مسموعة احداها راديو سرت الثقافي مع راديو امواج الشبابي بالاضافة الى إذاعة سرت المحلية، هي من بدأت بالبث وإذاعة برامج تفاعلية وخدمية للناس، فالنهوض من جديد بالمدينة والدفع بعجلة التقدم، اول القواعد لتنطلق نحو الامام.

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