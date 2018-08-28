تعرف على الشاب الليبي الذي قهر الاعاقة

أخبار الأن | مصراته - ليبيا ( محمد عقوب )

شاب ليبي فقد رجله لكنه لم يفقد الامل في الحياة و يسعي مالك لإثبات ذاته من خلال ممارسة الرياضة بشتي أنواعها منها السباحة التي ساعدته على تخطي الصعاب و الوصول الى اهدافه.

لم تكن بشاعة الحروب وماتُسبِّبها من قصص في المعاناة والألم تقف حائلاً أمام الشاب الليبي "مالك" وهو يخطو بثبات على طريق الأمل نحو تحقيق طموحه في أن يواصل مشواره الرياضي في السباحة الحرة، و الْيَوْمَ مع أقرانه منالشباب من مصابي الحروب وفاقدي الأطراف الذي جاءوا للمشاركة في بطولة الأخوّة للسباحة والمقامة على شاطيء بحر الطوبة في مدينة مصراتة.

المشاركون من فئة مصابي الحروب التي مرت بها ليبيا وهم يشاركون بأطرافهم التي فقدوها اثناء تلك الحروب، لم يفقدوا معها آمالاً في واقع أفضل يتشاركون به الحياة ويسبحون مع تلك الآمال التي يحملونها معهم ضد تيارالواقع الصعب التي تمر به ليبيا.

المشاركة لفئة الأطراف في بطولة الأخوة للسباحة كانت بمبادرة من الاتحاد الفرعي للسباحة بمدينة مصراتةالليبية في سباق ال100 متر وهي التصفيات التي سيخرج منها من يشاركون في بطولة ليبيا المفتوحة للسباحة.

الأسوياءُ جنباً الى جنب مع اصحاب ذوي الهمم من مصابي ومبتوري الأطراف في هذه البطولة للسباحة التييشاركون بها مشاركة واسعة ومُلفتةً لجميع الحاضرين.

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