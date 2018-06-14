تمارين الجسم العلوي للسيدات.. طريقك إلى جسم رشيق وصحي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)



من خلال مظهرك وجسمك قد نستطيع ان نعرف من انت او ماهو نظام حياتك..نوع غذاؤك وممارستك للرياضة..الجزء العلوي من الجسم يشكل عند البعض هاجسا كبيرا..خصة عند النساء.. ولدى بعضهن يمثل مركز قوة ولدى بعضهن أيضا..يمثل هما ثقيلا يحاولن تجاوزه.

العديد من الاشخاص نساء او رجال يعانون من تراكم الدهون المستمرّ في الجزء العلوي من الجسم، والتي لا يمكن السيطرة عليها حتّى مع اتّباع نظامٍ غذائيٍ صحيّ، فيكون الحلّ الوحيد والفعّال أمامهم هو ممارسة مجموعة من التمارين التي تساعد في تنحيف الجزء العلوي من الجسم، وإظهاره بمظهر رشيق ومتناسق مع باقي أجزاء الجسم. اليوم سنهتم سيدتي بالتمارين الخاصة بجسمك العلوي..ينضم الينا في الاستوديو الكوتش عمر موصللي مدرب اللياقة البدنية



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