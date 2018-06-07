كيف نقوي عضلات الفخذ الداخلية ونتخلص من ترهلاته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)



معظم من يذهبون إلى الصالات الرياضية لأداء التمارين لا يضعون الساقين في أولوية اهتماماتهم، بينما يحث المدربون على تركيز حصة جيدة من التمارين لهذا الجزء من الجسم، إذ ان تمرينات الساقين لا تفيد الصحة العامة فقط، بل لها تأثير خاص على إنقاص الوزن.

عضلات الفخذين والساقين من أكبر عضلات الجسم حجماً، وعند تقوية هذه العضلات يزداد حرق الدهون ويرتفع مستوى هرمون التوستيسترون في الجسم، وبالتالي يتسارع التخسيس بفضل هذين العاملين

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