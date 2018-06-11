حملة الشيخة فاطمة تعالج 20 ألف مريض في السودان

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

قدمت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل " علاج " العلاج المجاني لما يزيد على 20 ألف امرأة وطفل في القرى السودانية تحت شعار " كلنا أمنا فاطمة " وذلك في إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع.

تأتي المهام الإنسانية للحملة في محطتها الحالية في السودان تماشيا ونطلاقا مع " عام زايد " واستكمالا للمهام الإنسانية لحملة العطاء المليونية وانسجاما مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وامتدادا لجسور الخير والعطاء لابناء زايد الخير الذين نهجوا نهجه في مجالات العمل الإنساني للتخفيف من معاناه الفئات المعوزة في مختلف دول العالم.

وأكدت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية استقطبت أبرز الكوادر الطبيىة الشابة الإماراتية والسودانية ومكنتها في العمل الإنساني الطبي في العديد من القرى السودانية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية انسجاما مع نهج العطاء في العمل الإنساني التطوعي.

وقالت السويدي إن الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تولي العمل الإنساني معظم اهتماماتها وتحرص على تقديم الدعم الكبير لتوفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية لمختلف فئات المجتمع وبالأخص للمرأة والطفل من خلال استقطاب وتأهيل وتمكين المرأة في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

وأكدت حرص الشيخة فاطمة بنت مبارك على تبني المبادرات المبتكرة الهادفة إلى بناء قدرات المرأة الإماراتية وبالأخص في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني من خلال إطلاق حملة عالمية معنية بتقديم خدمات صحية تطوعية وبرامج لبناء القدرات لاعداد المرأة القيادية في العمل التطوعي والإنساني في مبادرة هي الأولى من نوعها بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني لدى المرأة محليا وعالميا وذلك انسجاما مع توجيهات قيادة دولة الامارات لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الانساني.

وأشارت إلى أن حملة " علاج " في محطتها الحالية بالسودان تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى إعداد المرأة القيادية في العمل التطوعي والإنساني والتي تتضمن برامج تطوعية ميدانية وجلسات حوارية وملتقيات علمية تساهم بشكل فعال في تنمية مهارات المرأة وبناء قدراتها لتمكينها من قيادة العمل التطوعي والانساني في العيادات المتنقلة والمستشفيات المتحركة والتي ستساهم بشكل فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ونوهت إلى أن الحملة الإنسانية برئاسة جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات عالجت ما يزيد عن 20 ألف امراة وطفل في القرى السودانية في إطار برنامج إماراتي سوداني تطوعي سنوي للوصول إلى آلاف المرضى المعوزين من خلال العيادات المتنقلة والمستشفى المتحرك المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.

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