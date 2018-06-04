90.5 مليار درهم قيمة مساعدات الشيخ زايد لـ117 دولة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



خلال احتفالها بذكرى يومِ زايد للعمل الإنساني، تستذكرُ دولة الإمارات عطاءات الشيخ زايد بن سلطان، اذ بلغت قيمة المساعداتِ التنموية والإنسانية التي أمر بتوجيهها المغفور لهُ بإذنِ الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 1971 حتى 2004، نحو 90.5 مليار درهم، استفادت منها مئة و سبع عشرةَ دولة، وفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن وزارةِ التنميةِ والتعاون الدولي آنذاك.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في تقرير لها عن «إنجازات الدبلوماسية الإماراتية في مجال المساعدات الإنسانية»، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، إن هذا اليوم، زايد للعمل الإنساني، تلاحم أبناء الإمارات حول قيادتهم الرشيدة، لاستذكار مآثر الشيخ زايد، والتعبير عن مشاعر الوفاء لمسيرته الفريدة وغير المسبوقة في العطاء والبذل، وإبراز دولة الإمارات الرائد في مشاريع الوقف الخيري الإنساني، لكل الأعراق والأديان.

ومع قيام دولة الإمارات، اتسع نطاق العمل الخيري للمغفور له، الشيخ زايد، ليشمل جميع أنحاء العالم.

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